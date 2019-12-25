Петербургские спортсмены отмечены наградами на чемпионате мира по джиу-джитсу

Всего сборная России собрала в греческом Ираклионе 11 золотых и 8 серебряных медалей.

В греческом городе Ираклион прошли чемпионат и первенство мира по джиу-джитсу. Сборная России, включая петербургских спортсменов, выбилась в лидеры соревнований. Всего у российских бойцов 11 золотых, 8 серебряных и 21 бронзовая медаль, – рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

На чемпионате спортсмены из Петербурга отметились 5 наградами. По одной серебряной и бронзовой медали получила Полина Титаренко. "Бронзу" также получили Александра Племяшова и Захар Горбунов. На первенстве мира петербуржцы несколько раз поднимались на пъедестал. Среди них – Полина Титаренко, Александра Племяшова, а также Ярослав Бабашкин, который получил золотую награду в "файтинге", и Александр Невоя с Вячеславом Николаевым, получившим по "бронзе".

Тем временем стало известно, что спортсмены из Ленинградской области приняли участие в Молодёжном Первенстве мира по шашкам в Турции.

Фото: Telegram / Пиотровский Online