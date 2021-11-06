Cпортсмены из Ленобласти приняли участие в Молодёжном Первенстве мира по шашкам в Турции

В команде страны выступали молодые профессионалы Иван Дьяченко и Кирилл Коробочкин из Всеволожского района, а также заслуженный мастер спорта России Михаил Горюнов из Волосовского района.

В Турции завершились молодежные первенства мира по шашкам-64 среди юношей и девушек, а также первенство мира среди ветеранов. Как пишет spb.aif.ru, в соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из 13 стран. Команда из Ленобласти вернулась домой с шестыми медалями.

Шашистов поздравил губернатор региона Александр Дрозденко. Он отметил, что спортсмены снова продемонстрировали высокие навыки, подтверждая, что Ленинградская область является мощным источником талантливых спортсменов. В команде страны выступали молодые профессионалы Иван Дьяченко и Кирилл Коробочкин из Всеволожского района, а также заслуженный мастер спорта России Михаил Горюнов из Волосовского района.

Председатель комитета по физическому воспитанию и спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров отметил, что в регионе действуют секции и клубы, где занимаются 4757 человек. Наибольшее количество занимающихся в Бокситгорском, Тихвинском, Всеволожском и Выборгском районах. В Ленинградской области активно проходят районные и областные турнираты, а занятиям детей занимаются квалифицированные тренеры.

В Ленинградской области также регулярно проводятся региональные и областные соревнования, в которых участвуют дети, а их подготовку поддерживают опытные инструкторы.