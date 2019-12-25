Петербургские пловцы завоевали 10 медалей на чемпионате мира в Сингапуре

Спортсмены триумфально выступили на водном чемпионате.

Сборная Санкт-Петербурга по водным видам спорта завоевала десять медалей на чемпионате мира в Сингапуре. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба городского комитета по физической культуре и спорту.

Кирилл Пригода выиграл две золотые медали в эстафетном плавании и одну серебряную на дистанции 50 метров брассом. Мирон Лифинцев принес команде два золота. Егор Корнев завоевал одно золото и одно серебро.

Среди женщин Александра Кузнецова стала чемпионкой мира. Евгения Чикунова заняла второе место на дистанции 200 метров брассом. Милана Степанова добавила в копилку команды еще одно серебро.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходил в Сингапуре с 25 июля по 4 августа. В соревнованиях участвовали спортсмены из 45 стран.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Петербурга завоевали 16 наград на финале VI летней Спартакиады молодежи.

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