Юноши и девушки из Петербурга выступили на соревнованиях по боксу в Суздале

Суммарно петербуржцы завоевали 6 медалей.

Молодые спортсмены Северной столицы завоевали награды на первенстве России по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет в Суздале, – сообщает в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

По итогам соревнований петербуржец Богдан Смолькин стал победителем национального первенства в весовой категории свыше 80 кг. "Серебро" турнира взял Альберт Кобзев, который выступал в весе до 70-ти кг. София Пантелеева завоевала второе место, выступая в весовой категории до 57 кг.

"Бронзу" получили Руслан Афиногенов, который выступил в весовой категории до 48 кг, Маргарита Сосновская (до 70 кг) и Иван Анисимов (до 80 кг).

Сборная Петербурга заняла третье общекомандное место. Поздравляю! Очень достойный результат! Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

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Фото: Telegram / Пиотровский Online