"Лос-Анджелес" разгромил "Анахайм", Кузьменко отдал три передачи

Форвард был признан третьей звездой матча.

"Лос-Анджелес" разгромил "Анахайм" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Крипто.ком-Арене" в Лос-Анджелесе.

Форвард "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко был признан третьей звездой матча. Россиянин отметился тремя голевыми передачами на Куинтона Байфилда, Анже Копитара и Кевина Фиала.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 62 матча и набрал 34 (11+23) очка.

Ранее мы сообщали, что передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Каролину".

Видео: YouTube / SPORTSNET