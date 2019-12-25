  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Погибший после нападения медведя в Туве оказался отцом хоккеиста из НХЛ
Сегодня, 12:41
211
ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Погибший после нападения медведя в Туве оказался отцом хоккеиста из НХЛ

0 0

Мужчина столкнулся с медведем на берегу реки Большой Енисей.

Медведь напал на отца российского нападающего "Питтсбурга Пингвинз" Андрея Кузьменко в глухой тайге в Туве. Мужчина скончался от полученных травм, сообщил Telegram-канал "112".

Трагедия произошла 22 сентября на территории Тоджинского. По данным издания, 62-летний Александр Кузьменко и еще семь человек на лодке поднялись вверх по реке Большой Енисей, после чего разбили лагерь на берегу. Днем на них набросился хищник, который изуродовал Кузьменко лицо и нанес ему тяжелые травмы.

Мужчине тут же оказали первую помощь и доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Отмечается, что отдыхающие нарушили действующие запреты в регионе запрыты из-за частых выходов медведей к людям. Местные охотники организовали поиски хищника.

Александр Кузьменко много лет занимался подготовкой профессиональных спортсменов. Его сын, Андрей Кузьменко, который сейчас выступает в НХЛ, также был его воспитанником.

Ранее мы сообщали, что медведь напал на туриста из Москвы, который рыбачил во время отдыха в Туве.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: андрей кузьменко, медведи, нападение медведя, нхл, хоккеист андрей кузьменко
Категории: Новости России, Происшествия, Хоккей, Спорт, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии