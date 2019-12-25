Уголовное дело 101-летнего ветерана о мошенничестве с его квартирами могут прекратить

Родственники ветерана рассказали, что их вызывали к следователю в конце августа и просили согласиться на прекращение уголовного дела при условии, что квартиру перепишут обратно на пенсионера.

Племянницы 101-летнего участника Великой Отечественной войны Валерия Сорокина сообщили изданию "КП-Петербург", что следователь предлагал им подписать заявление об отсутствии претензий в обмен на возврат недвижимости. Родственники ветерана рассказали, что их вызывали к следователю в конце августа и просили согласиться на прекращение уголовного дела при условии, что квартиру перепишут обратно на пенсионера.

Годом ранее ветеран, переживший блокаду, обучение в школе снайперов и освобождение Житомира и Европы, обратился в редакцию издания, сообщив, что знакомые семьи обманом завладели двумя его квартирами. По словам пенсионера, сначала злоумышленники ввели в заблуждение его супругу: незадолго до смерти она потеряла память и написала завещание на них, подарив свою однокомнатную квартиру. Затем они взялись за самого дедушку, заявив, что его жилье хотят отобрать украинские мошенники и его срочно нужно "спасать". Испугавшись, Валерий Константинович оформил дарственную на этих "помощников". В итоге ветеран остался без жилья, пока про его беду не узнали племянницы из Новгородской области. На обращение отреагировал лично Александр Бастрыкин, после чего возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Родственницы пояснили, что не стремятся посадить виновных в тюрьму, а лишь хотят вернуть имущество. Первые две экспертизы подтвердили, что ветеран находится во вменяемом состоянии и ясном уме, однако третья неожиданно признала его невменяемым. Племянницы также выразили недовольство грубым обращением медиков с пожилым человеком: его продержали в коридоре без стула, выгнали из кабинета и накричали.

Теперь женщины намерены везти ветерана в Москву для проведения финальной независимой психолого-психиатрической экспертизы в Институте имени Сербского. Поскольку город для них чужой, а снять номер в гостинице возможности нет, по просьбе редакции им помогут волонтеры благотворительного фонда помощи пожилым людям "Добродомик".

В пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу заверили издание, что расследование продолжается и о результатах говорить преждевременно. Сами племянницы добавили, что у них одна цель – добиться справедливости. Они категорически не согласны с вердиктом о невменяемости, отмечая, что у столетнего героя память лучше, чем у них обеих вместе взятых.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу