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Концерты Канье Уэста в Петербурге 10 и 11 октября подтверждены американским агентством
Сегодня, 12:16
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Концерты Канье Уэста в Петербурге 10 и 11 октября подтверждены американским агентством

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На фоне этих новостей на сайте российского организатора мероприятий Say Agency вновь появилась афиша предстоящих выступлений.

Американское агентство Access Opera, выступающее партнером тура рэпера Канье Уэста, официально подтвердило проведение его концертов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал 78.ru.

Шоу по-прежнему запланировано на 10 и 11 октября, говорится в сообщении источника. На фоне этих новостей на сайте российского организатора мероприятий Say Agency вновь появилась афиша предстоящих выступлений.

Напомним, ранее вокруг тура наблюдалась информационная неопределенность: концертная дата 18 сентября исчезла из расписания артиста, а информация о петербургских шоу временно пропадала с ресурсов организаторов. Кроме того, 24 августа "Газпром Арена" официально заявила, что не будет проводить выступление Канье Уэста на своей площадке.

Ранее организатор объяснил исчезновение из афиши концерта Канье Уэста в Петербурге "хаосом".

Фото:  сайт Say Agency 

Теги: концерт канье уэста в петербурге, санкт-петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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