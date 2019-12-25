Концерты Канье Уэста в Петербурге 10 и 11 октября подтверждены американским агентством

На фоне этих новостей на сайте российского организатора мероприятий Say Agency вновь появилась афиша предстоящих выступлений.

Американское агентство Access Opera, выступающее партнером тура рэпера Канье Уэста, официально подтвердило проведение его концертов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал 78.ru.

Шоу по-прежнему запланировано на 10 и 11 октября, говорится в сообщении источника. На фоне этих новостей на сайте российского организатора мероприятий Say Agency вновь появилась афиша предстоящих выступлений.

Напомним, ранее вокруг тура наблюдалась информационная неопределенность: концертная дата 18 сентября исчезла из расписания артиста, а информация о петербургских шоу временно пропадала с ресурсов организаторов. Кроме того, 24 августа "Газпром Арена" официально заявила, что не будет проводить выступление Канье Уэста на своей площадке.

Ранее организатор объяснил исчезновение из афиши концерта Канье Уэста в Петербурге "хаосом".

Фото: сайт Say Agency