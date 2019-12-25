В Петербурге не готовятся к концертам Канье Уэста

При этом подавалась заявка о поиске временных сотрудников на площадку.

В Петербурге стало известно о том, что "Газпром Арена" не готовится к концертам американского рэпера Канье Уэста, которые были запланированы на 10 и 11 октября. Об этом сообщил источник "Фонтанке".

При этом подавалась заявка о поиске временных сотрудников на площадку. Речь идет о хостесе, работниках кейтеринга и стюардов. Новый набор персонала так и не начинали.

Но администрация стадиона продолжает отрицать возможность проведения концертов Канье Уэста и заявляет, что в расписании на октябрь нет "никаких зарубежных исполнителей".

Ранее мы рассказывали о том, что депутат Госдумы России Николай Валуев в своем комментарии по поводу выступлений выразил сомнения в политической стороне артиста.

Фото: Piter.TV