В Петербурге не готовятся к концертам Канье Уэста

В Петербурге стало известно о том, что "Газпром Арена" не готовится к концертам американского рэпера Канье Уэста, которые были запланированы на 10 и 11 октября. Об этом сообщил источник "Фонтанке".
При этом подавалась заявка о поиске временных сотрудников на площадку. Речь идет о хостесе, работниках кейтеринга и стюардов. Новый набор персонала так и не начинали.
Но администрация стадиона продолжает отрицать возможность проведения концертов Канье Уэста и заявляет, что в расписании на октябрь нет "никаких зарубежных исполнителей".
Ранее мы рассказывали о том, что депутат Госдумы России Николай Валуев в своем комментарии по поводу выступлений выразил сомнения в политической стороне артиста.
Фото: Piter.TV
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