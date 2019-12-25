Валуев назвал политическим вопрос проведения концерта Канье Уэста в Петербурге

Парламентарий призвал разобраться в личности американского рэпера и его идеях.

Депутат Госдумы Николай Валуев в своем комментарии по поводу предстоящего концерта Канье Уэста в "Газпром Арене" выразил сомнения в его политической стороне. Об этом сообщил Telegram-канал "Ротонда".

По словам Валуева, выступление зарубежного исполнителя на территории России — политический вопрос. Поэтому для начала, как отметил парламентарий, нужно разобраться с личностью этого артиста, ведь "проблема здесь гораздо больше, чем ее источник".

Давайте посмотрим повнимательнее на самого Канье Уэста. <…> Важно разобраться: это все-таки песни и пляски или проецирование какого-то нацистского девиза? Николай Валуев, депутат

Ранее агентство SAY Agency опровергло слухи об отмене концертов Канье Уэста. Кроме того, возможный приезд репера в Петербург спровоцировал ажиотажный спрос на гостиницы.

Фото: Telegram / Николай Валуев