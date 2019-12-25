"Газпром Арена" опровергла концерты зарубежных звёзд в октябре

Зарубежных исполнителей не будет на стадионе в октябре.

Пресс-служба "Газпром Арены" официально заявила, что в октябре 2026 года на стадионе не запланированы концерты зарубежных исполнителей. Сообщение опубликовано после многочисленных вопросов от болельщиков и поклонников рэпера Канье Уэста.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация об отмене выступлений американского рэпера, которые должны были пройти 10 и 11 октября. После этого анонсы исчезли с сайта стадиона, а билетные операторы начали принимать заявки на возврат средств.

При этом 3 сентября директор агентства Say Agency Анна Субчева утверждала, что концерт Канье Уэста в Петербурге состоится и отмены не ожидается. Теперь же стадион опровергает наличие каких-либо договорённостей. Ситуация вызвала широкое обсуждение среди фанатов и перекупщиков, успевших приобрести часть билетов.

Ранее мы сообщали, что Фил Коллинз, Iron Maiden и Oasis включены в Зал славы рок-н-ролла.

Фото: сайт Say Agency