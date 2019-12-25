На Кузбассе детям разрешили уйти на дистант из-за нашествия медведей

Местные власти следят за безопасностью населения в зонах возможного появления хищников.

В Мысковском городском округе родители могут переводить своих детей на дистанционное обучение из-за медведей, которые стали чаще выходить к населенным пунктам. Серьёзно отнестись к безопасности школьников рекомендовал в своём Телеграм-канале глава округа Евгений Тимофеев.

Он отметил, что в связи с выходом хищников к людям и для обеспечения безопасности детей у родителей есть возможность временно перевести ребёнка на дистанционное обучение. Тимофеев уточнил, что для этого достаточно написать заявление на имя директора школы и указать причину — угроза безопасности по месту проживания. Все дополнительные вопросы родители могут задать администрации школы или классному руководителю, добавил глава округа.

Ранее в Кемеровской области в пяти округах ввели режим повышенной готовности из-за того, что медведей стали всё чаще видеть рядом с населёнными пунктами.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае медведь растерзал 66-летнюю женщину прямо во дворе дома.

Фото: Piter.TV