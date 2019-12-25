Актера Юру Борисова могут снова номинировать на "Оскар"

Вместе с Борисовым на премию хотят выдвинуть Эндрю Гарфилда.

Российский актер Юра Борисов будет претендовать на номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" за игру в фильме "Искусственный" (Artificial). Об этом сообщило издание Variety.

Борисов сыграл в драматической картине итальянского режиссера Луки Гуаданьино, посвященной истории компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT. Актеру досталась роль сооснователя и бывшего главного научного сотрудника компании Ильи Суцкевера. Премьера фильма "Искусственный" состоялась 5 октября в Нью-Йорке.

По данным издания, Эндрю Гарфилд, исполнившего роль главы OpenAI Сэма Альтмана, будут рассматривать в качестве потенциального номинанта на категорию "Лучшая мужская роль второго плана".

В 2025 году Юра Борисов стал первым в истории российским актером, номинированным на "Оскар" в категории — "Лучшая мужская роль второго плана" в фильме "Анора" режиссера Шона Бейкера. Тогда статуэтка досталась актеру Кирану Калкину за его работу в картине "Настоящая боль".

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