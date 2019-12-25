Фильм "Битва моторов" с Борисовым и Янковским собрал более 283 млн рублей

Драма стала лидером кинопроката в СНГ на выходных.

Спортивная драма режиссера Ильи Маланина "Битва моторов" уверенно возглавила кинопрокат в России и СНГ, собрав за уикенд 283,3 миллиона рублей. Такие данные опубликовал портал Kinobusiness.com.

Премьера фильма состоялась 8 октября. Главные роли в нем сыграли Иван Янковский, Юра Борисов, Паулина Андреева и Алексей Гуськов.

На втором месте в прокате перевыпуск "Сумерки. Сага: Новолуние". Его сборы составили 93 миллиона рублей. Третье место занял анимационный фильм "Приключения мамонтенка: В поисках мамы" с кассой 77,8 миллиона рублей.

Фантастический блокбастер "Девятая планета" с Юрой Борисовым опустился на четвертую позицию, заработав 61,2 миллиона рублей. Замкнула пятерку лидеров сказка "Царевна Несмеяна", где главную роль исполнил Слава Копейкин. Ее сборы достигли 57,7 миллиона рублей.

Ранее мы сообщали, что снятый в Петербурге фильм "Битва моторов" покажут в Европе и странах Латинской Америки.

Фото: ВКонтакте/ Cinema