Актер Юра Борисов уходит из нашумевшего спектакля "Гамлет" в МХТ

Роль принца Датского в постановке будет играть Оливер Мара.

Актёр Юра Борисов завершает участие в спектакле "Гамлет" в МХТ имени Чехова. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

В пресс‑службе театра грядущую смену исполнителя роли назвали как "новый этап сценической жизни" постановки. Юра Борисов выйдет на сцену в образе принца Датского ещё дважды. Спектакли с его участием запланированы на 22 октября и 5 ноября. Затем роль будет играть Оливер Мара.

В МХТ выразили благодарность Юре Борисову за вклад в спектакль и отметили, что постановка переходит в новую фазу развития.

Среди артистов реакция на премьеру "Гамлета" оказалась неоднозначной. Так, Олег Меньшиков жёстко оценил постановку. В то же время нашлись и сторонники спектакля, например, Николай Цискаридзе высоко отозвался о работе актёров.

Ранее мы сообщали, что режиссер Федор Бондарчук покинул пост председателя советов директоров киностудии "Ленфильм".

Фото: Московский Художественный театр имени А. П. Чехова