Федор Бондарчук покинет киностудию "Ленфильм"

Он занимал должность главы совета директоров студии с 2012 года.

Российский актер и режиссер Федор Бондарчук намерен уйти из совета директоров киностудии "Ленфильм". В ближайшее время в Росимуществе должны подписать соответствующий документ, – пишет РБК.

В совете Бондарчук занимал должность председателя. На этот пост он был назначен еще в 2012 году. По информации журналистов, режиссер уходит из совета директоров в связи с трудным финансовым положением в студии и частой сменой директоров.

Напомним, что в середине декабря прошлого года с поста руководителя "Ленфильма" был снят Эдуард Суворов, который пришел на студию после скандального ухода предыдущего директора, объявленного в федеральный розыск. На место Суворова пришла Надежда Андрющенко, ранее заведовавшая службой безопасности киностудии.

Источники РБК также сообщают, что в ближайшем будущем вероятна полная или частичная передача "Ленфильма" в государственное владение.

Представитель Федора Бондарчука подтвердил журналистскую информацию, однако отметил, что уход режиссера с поста председателя совета директоров связан не с финансовыми трудностями, а с увеличением занятости режиссера.

Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу режиссера и продюсера освободить его от должности, которую он занимал с октября 2012 года. Это решение связано с увеличением занятости по вопросам основной деятельности Бондарчука как основателя Art Pictures Studio и генерального продюсера "НМГ Студии". Представитель Федора Бондарчука

Ранее мы писали, что на "Ленфильме" продемонстрировали процесс шумового звучания художественных фильмов.

Фото: сайт "Ленфильма"