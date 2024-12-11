Шумовое озвучание картин продемонстрировали на "Ленфильме"

Звуковое оформление – это важный аспект кино и анимации, который, тем не менее, появился задолго до этих жанров.

"Запись начата", – как только этот сигнал звучит в динамиках, Сергей Фигнер энергично начинает шлепать ногами по влажному полу, стараясь поймать ритм движения актрисы Елизаветы Шакиры в триллере "Монохром", который транслируется на небольшом экране. Спустя несколько минут он накрывает колени плотным полиэтиленом и начинает стучать по нему всеми пальцами, весьма реалистично подражая каплям дождя. Затем он начинает полоскать руки в чугунной ванне, сжимает деревянные полочки и выполняет множество других необычных действий, которые могли бы показаться странными для посторонних. Профессия требует этого. Профессия – звукооформитель на киностудии "Ленфильм".

Звуковое оформление – это важный аспект кино и анимации, который, тем не менее, появился задолго до этих жанров. В Древней Греции театры использовали металлические пластины для воспроизведения грома и другие уловки. Позже радиостанции переняли эти техники, стремясь сделать свои радиопостановки более интересными. С появлением звука в кино звукозапись стала неотъемлемой частью этой индустрии, пишет "Петербургский дневник".

К сожалению, лишь небольшая часть звуков записывается вживую, большинство добавляется уже после завершения съёмок. Именно поэтому киностудия не может обходиться без отдела звукового оформления, который был создан на "Ленфильме" в конце 1920-х, когда кино стало звуковым.

Историк кино и режиссер Александр Поздняков рассказывает, что в 1931 году первая кинопроизводственная студия в стране, которая получила название "Ленфильм" только в 1934 году, представила свой первый звуковой фильм "Одна" (0+) под руководством режиссеров Григория Козинцева и Леонида Трауберга. Озвучка полностью происходила на студии, так что что-то вроде отдела шумового оформления начало формироваться в 1929 году.

В 2023 году на "Ленфильме" был проведён глобальный ремонт, который значительно расширил возможности отдела звукового оформления. Теперь там можно найти разнообразные поверхности: асфальт, плитку, камень и песок. Существуют двери из различных материалов, коллекция обуви, оружия и множество предметов быта. Неподготовленный человек, оказавшись в этом помещении, может подумать, что это склад ненужных вещей, в то время как только Сергей Фигнер точно осведомлён о назначении каждого объекта.

Удивительно, но стопка старых аудиокассет может издавать шум листвы. Ломая сельдерей, можно датировать звук громкого хруста шеи. Успокаивающий звук прибоя легко воссоздать, используя часть мелких шариков, перекатывающихся в деревянной коробке, а для имитации скрипа дверей и полов в студии имеется специальное устройство.

Ранее мы сообщили о том, что "Ленфильм" устроит кинопоказы в память о Дэвиде Линче.

Фото: Дмитрий Фуфаев/"Петербургский дневник"