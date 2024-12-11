"Ленфильм" устроит кинопоказы в память о Дэвиде Линче

В кинотеатре петербургской киностудии "Ленфильм" пройдут кинопоказы в память об американском режиссёре и сценаристе Дэвиде Линче. Об этом сообщили в пресс-службе старейшей киностудии России.
"Наши синефильские сердца разрываются — умер Дэвид Линч. В память о великом режиссёре в нашем кинотеатре будут показаны две его кинокартины"
говорится в сообщении
В рамках памятных показов будут представлен фильм "Шоссе в никуда" — 21 января, в 20:00.
Как стало известно, в 2024 году у Дэвида Линча была диагностирована эмфизема лёгких. Режиссёр, художник и музыкант ушёл из жизни 16 января 2025 года, не дожив нескольких дней до своего 79-летия (20 января).
Ранее Piter.TV сообщал, что появился финальный трейлер фильма "Школа магических зверей. Загадка волшебного леса".
Фото: pxhere
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