"Ленфильм" устроит кинопоказы в память о Дэвиде Линче

Дебютный полнометражный фильм легендарного режиссёра

В кинотеатре петербургской киностудии "Ленфильм" пройдут кинопоказы в память об американском режиссёре и сценаристе Дэвиде Линче. Об этом сообщили в пресс-службе старейшей киностудии России.

"Наши синефильские сердца разрываются — умер Дэвид Линч. В память о великом режиссёре в нашем кинотеатре будут показаны две его кинокартины" говорится в сообщении

В рамках памятных показов будут представлен фильм "Шоссе в никуда" — 21 января, в 20:00.

Как стало известно, в 2024 году у Дэвида Линча была диагностирована эмфизема лёгких. Режиссёр, художник и музыкант ушёл из жизни 16 января 2025 года, не дожив нескольких дней до своего 79-летия (20 января).

Ранее Piter.TV сообщал, что появился финальный трейлер фильма "Школа магических зверей. Загадка волшебного леса".

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