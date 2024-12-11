Скончался режиссер Дэвид Линч

Он умер в возрасте 78 лет.

Американский режиссер, автор множества фильмов, неоднократный лауреат крупнейших кинофестивалей, Дэвид Линч скончался 16 января в возрасте 78 лет, – об этом сообщило издание Variety со ссылкой на слова близких кинохудожника.

С глубоким сожалением мы, его семья, объявляем о кончине человека и художника Дэвида Линча. Мы были бы признательны за немного уединения в это время. В мире образовалась большая дыра, теперь, когда его больше нет с нами. Но, как он говорил: "Следите за бубликом, а не за дыркой в нем". Страница Дэвида Линча в Facebook*

Издание также отмечает, что в прошлом году у режиссера диагностировали эмфизему, вызванную курением. С тех пор Линч не выходил на улицу.

Дэвид Линч наиболее известен работой над ТВ-сериалом "Твин Пикс". Его картины "Малхолланд Драйв", "Шоссе в никуда", "Синий бархат", "Голова-ластик" и другие проекты считаются культовыми. За жизнь режиссер неоднократно номинировался на крупнейших кинопремиях. Дэвид Линч – обладатель "Оскара", Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, Золотого льва Венецианского кинофестиваля и множества других премий.

*Компания Meta, к которой принадлежит Facebook, признана на территории РФ экстремистской и запрещена

Фото: Кинопоиск