Вышел второй трейлер боевика "Быстрее пули" с Брэдом Питтом и Сандрой Буллок

Фильм выйдет в прокат 3 августа.

Вышел второй трейлер боевика "Быстрее пули" с американскими актерами Брэдом Питтом и Сандрой Буллок. Ролик размещен на YouTube-канале британского филиала студии Sony Pictures. Известно, что в проекте также задействован каст, состоящий из голливудских звезд. В фильме снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Зази Битц, Логан Лерман, Майкл Шеннон, Джои Кинг, Брайан Тайри Генри и Хироюки Санада. Режиссером картины выступил Дэвид Литч, известный зрителям такими работами как "Джон Уик", "Взрывная блондинка", "Дэдпул 2" и "Форсаж: Хоббс и Шоу".

Сюжет истории основан на задании наемных убийц, которые по стечению обстоятельств попадают на один поезд, отправляющийся до Японии. Официальный мировой релиз картины запланирован на 3 августа.

Представлен первый тизер сериала "Уэнсдэй" Тима Бёртона.

Фото и видео: YouTube / Sony Pictures Releasing UK

