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Вышел второй трейлер боевика "Быстрее пули" с Брэдом Питтом и Сандрой Буллок

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Фильм выйдет в прокат 3 августа.

Вышел второй трейлер боевика "Быстрее пули" с американскими актерами Брэдом Питтом и Сандрой Буллок. Ролик размещен на YouTube-канале британского филиала студии Sony Pictures. Известно, что в проекте также задействован каст, состоящий из голливудских звезд. В фильме снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Зази Битц, Логан Лерман, Майкл Шеннон, Джои Кинг, Брайан Тайри Генри и Хироюки Санада. Режиссером картины выступил Дэвид Литч, известный зрителям такими работами как "Джон Уик", "Взрывная блондинка", "Дэдпул 2" и "Форсаж: Хоббс и Шоу".

Сюжет истории основан на задании наемных убийц, которые по стечению обстоятельств попадают на один поезд, отправляющийся до Японии. Официальный мировой релиз картины запланирован на 3 августа.

Представлен первый тизер сериала "Уэнсдэй" Тима Бёртона.

Фото и видео: YouTube / Sony Pictures Releasing UK
 

Теги: боевик, брэн питт, быстрее пули, дэвид линч, сандра буллок, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

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