Представлен первый тизер сериала "Уэнсдэй" Тима Бёртона

Американским стриминговым сервисом представлен первый тизер сериала "Уэнсдэй" от режиссера Тима Бёртона. Известно, что проект станет телевизионной экранизацией франшизы "Семейка Аддамс". Ролик доступен на YouTube-канале компании.
В центре истории окажется Уэнсдэй Аддамс, роль которой исполняет актриса Дженна Ортега. В тизере она снята в традиционном наряде девочки — черном платье с длинными рукавами, напоминающем школьную форму, а также двумя тугими черными косами и черным маникюром. В видео можно заметить и Вещь - оторванную руку, которая являлась прислугой в семейном доме.
Создатели уточнили, что "Уэнсдэй" будет представлять из себя комедийный проект в стиле фэнтези. По истории Уэнзди Аддамс поступает в старинную школу-интернат, в которой пытается научиться контролировать свои экстрасенсорные способности. Также девочку интересует загадка о мсвоей семье 25-летней давности. Кроме Дженны Ортеги актерский состав пополнился Кэтрин Зета-Джонс и Луисом Гусманом. Они исполнят в сериале культовые роли Мортиши и Гомеса Аддамс.
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Фото и видео: YouTube / Netflix
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