Вышел третий трейлер мультфильма "Миньоны: Грювитация"

Картина выйдет 1 июля 2022 года.

Вышел третий трейлер анимационного фильма "Миньоны: Грювитация". Официальный релиз проекта от студии Illumination запланирован на 1 июля 2022 года. Ранее выход картины переносился несколько раз. Она должна была быть представлена зрителям еще 3 июля 2020 года. Однако проект был отложен из-за пандемии коронавируса.

В размещенном на YouTube-канале разраюотчиков видео миньоны летят на самолете в Сан-Франциско, а также учатся кунг-фу у мастера Чоу. Известно, что история будет повествовать о событиях, произошедших в 1970-ых годах. В центре сюжета окажется 12-летний Грю, который стремится стать суперзлодеем и вступить в ряды участников организации "Злобная шестерка". Он призывает на помощь своих сторонников-миньонов, в их числе оказываются Кевин, Стюарт, Боб и новичок Отто.

Режиссерами фильма выступили Кайл Балда ("Гадкий я", "Миньоны"), а также Брэд Эблесон. К озвучиванию персонажа Грю вновь вернулся Стив Кэрелл.

Вышел трейлер мультфильма "Странный мир".

Фото и видео: YouTube / Illumination

