  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:07
87
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел трейлер мультфильма "Странный мир"

0 0

Анимационный фильм выйдет на экраны 23 ноября.

Вышел трейлер мультфильма "Странный мир" (Strange World). Ролик опубликован на YouTube-канале анимационной студии "Дисней". Официальный релиз проекта запланирован на 23 ноября. Создатели рассказали, что история будет вестись о жизни семьи исследователей, которые пытаются не провалить возложенную на них миссию из-за внутренних конфликтов.

Уточняется, что новый мультфильм вдохновлен фантастикой XX века. Эта эпоха нашла свое отражение в отсылках к логотипу приключенческой франшизы "Индиана Джонс", а также в начальных титрах, напоминающие стиль "Звездных войн". Презентационное видео обещает зрителям красочное путешествие в пространстве и времени,а также загадки и тайны.

Вышел тизер сериала "1899" от создателей "Тьмы".

Фото и видео: YouTube / Walt Disney Animation Studios

Теги: мультфильм, странный мир, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии