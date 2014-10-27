Анимационный фильм выйдет на экраны 23 ноября.

Вышел трейлер мультфильма "Странный мир" (Strange World). Ролик опубликован на YouTube-канале анимационной студии "Дисней". Официальный релиз проекта запланирован на 23 ноября. Создатели рассказали, что история будет вестись о жизни семьи исследователей, которые пытаются не провалить возложенную на них миссию из-за внутренних конфликтов.

Уточняется, что новый мультфильм вдохновлен фантастикой XX века. Эта эпоха нашла свое отражение в отсылках к логотипу приключенческой франшизы "Индиана Джонс", а также в начальных титрах, напоминающие стиль "Звездных войн". Презентационное видео обещает зрителям красочное путешествие в пространстве и времени,а также загадки и тайны.

Вышел тизер сериала "1899" от создателей "Тьмы".

Фото и видео: YouTube / Walt Disney Animation Studios