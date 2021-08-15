Шоураннерами проекта являются Янтье Фризе и Баран бо Одар.

Вышел тизер сериала "1899" от создателей "Тьмы". Ролик размещен на официальном YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix. Шоураннерами проекта заявлены Янтье Фризе и Баран бо Одар. Известно, что действия истории будут происходит в 1899 году. В это время группа переселенцев из европейского региона в Нью-Йорк неожиданно находит покинутый всеми корабль. О судне известно, что оно пропало несколько месяцев назад. Герои решают высадиться на корабль-призрак, после чего сталкиваются с загадками и тайнами.

Netflix показал новый трейлер сериала "Обитель зла" о дочери Альберта Вескера.

Фото и видео: YouTube / Netflix

