Netflix показал новый трейлер сериала "Обитель зла" о дочери Альберта Вескера

Официальная премьера проекта запланирована на 14 июля.

Стриминговая американская компания Netflix показал новый трейлер сериала "Обитель зла". Сюжет истории основывается на новом лекарстве, которое может вылечить человечество от множества психических заболеваний, но при этом при длительном использовании препаратов люди начинают мутировать и превращаться в зомби. Одним из компонентов лекарства является Т-вирус.

Создатели показатели в опубликованном в социальных сетях ролике героиню Джейд Вескер в исполнении актрисы Эллы Балински. Девушка является дочерью антагониста Альберта Вескера. Известно, что действие проекта будет разворачиваться в Новом Раккун-Сити. Официальный релиз сериала запланирован на 14 июля.

Опубликован дебютный тизер приквела "Голодных игр".

Фото и видео: YouTube / Netflix