Опубликован дебютный тизер приквела "Голодных игр"

Фильм должен выйти в кинотеатрах 17 ноября 2023 года.

Опубликован дебютный тизер приквела франшизы "Голодных игр". Картина получит название "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах". Ролик опубликован на официальном канале компании-производителя Lionsgate. Релиз проекта для широкой публики запланирован на 17 ноября 2023 года. Известно, что лента выйдет на экраны кинотеатров.

О работе над приквелом книжной серии про Сойку-пересмешницу стало известно на фестивале CinemaCon. Создатели презентовали на мероприятии видеоролик, на котором не было ни кадров из грядущего фильма, ни информации об актерском составе. Уточняется, что действие "Баллады о змеях и певчих птицах" развернется за несколько десятилетий до приключений Китнисс Эвердин. Ключевым персонажем станет Кориолан Сноу, который в конечном итоге становится тираническим президентом Панема.

Студия Bubble показала первый тизер фильма "Майор Гром: Трудное детство".

Фото и видео: YouTube / Lionsgate Movies