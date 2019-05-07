Фильм можно будет увидеть на "Кинопоиске" в начале 2023 года.

Студия Bubble показала первый тизер фильма "Майор Гром: Трудное детство". Видео опубликовано на YouTube-канале издательства отечественных комиксов. Создатели проекта уточнили, что в новой картине про героя речь будет вестись о девяностых годах. Местом событий снова станет Петербург.

Майор полиции Константин Гром пытается найти и обезвредить нового босса криминального мира по прозвищу Анубис, в то время как его десятилетний сын Игорь пробует заработать денег, ввязываясь в сомнительные авантюры. создатели фильма

Напомним, что "Трудное детство" станет приквелом для "Чумного доктора". Фильм повествует о событиях, происходивших за 20 лет до начала сюжета оригинальной ленты. Официальный релиз проекта намечен на начало 2023 года. Увидеть работу можно будет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск".

В Сети появился неофициальный трейлер приквела "Хищника" - "Добыча".

Фото и видео: YouTube / Bubble Comics

