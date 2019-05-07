В Сети появился неофициальный трейлер приквела "Хищника" - "Добыча"

Релиз картины запланирован на 5 августа.

В Сети появился неофициальный трейлер приквела "Хищника". Ролик из полноценного фильма "Добыча" (Prey) распространился по социальным сетям досрочно, до его релиза создателями. Данный проект рассказывает о событиях, произошедших до оригинального фильма (приквел).

Героиней истории станет женщина по имени Нару. Она является представительницей коренного народа Северной Америки, которой нужно всеми силами доказывать, что она воин не хуже мужчин. Действие картины развернется за 300 лет до событий оригинала.

Режиссером "Добычи" стал Дэн Трахтенберг, известный по проекту"Кловерфилд, 10". Он также работал в сериалах "Пацаны" и "Черное зеркало". Сценаристом картины стал Патрик Эйсон ("Королевство", "Сосны"). Нару сыграла актриса Эмбер Мидфандер ("Ледяной драйв", "Легион"). Официальный мировой релиз проекта запланирован на 5 августа.

Вышел трейлер анимационного фильма "Бивис и Баттхед уделывают вселенную".

Фото и видео: Вконтакте / Игромания

