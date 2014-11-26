Картина выйдет на стриминге Paramount+.

Вышел трейлер анимационного фильма "Бивис и Баттхед уделывают вселенную". Создателем проекта выступает Майк Джадж. Известно, что картина выйдет исключительно на стриминговом сервисе компании Paramount. Официальный релиз запланирован на 23 июня.

В размещенном в социальных сетях ролике авторы показали, что культовые мультяшные персонажи продолжают свои старые выходки, но уже на новой территории. Бивис и Баттхед окажутся в космическом пространстве сначала 1998 году, а после - в 2022 году. Героям придется столкнуться с сотрудниками из американского Агентства по национальной безопасности, губернатором штата Техас, а также "очень разумной версией самих себя из параллельной вселенной".

Напомним, что Paramount+ в середине 2020 года принял решение возродить анимационную франшизу. На текущий момент мультфильм продлен на два сезона с несколькими спин-оффами и фильмами.

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Фото и видео: YouTube / Трейлеры Movieclips