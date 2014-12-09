Capcom официально представила Resident Evil 4 Remake

Релиз игры запланирован на 2023 год.

Студия Capcom официально представила новый хоррор-проект Resident Evil 4 Remake. Компьютерная игра была презентована в рамках мероприятия State of Play. Сейчас увидеть ремейк четвертой части франшизы можно на официальном YouTube-канале.

Напомним, что официальный релиз Resident Evil 4 запланирован на 24 марта 2023 года. Премьера состоится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Авторы переиздания хоррора надеются сохранить завязку и основные элементы оригинального сюжета в своем проекте. При этом они переработали отдельные эпизоды и детали, как это было сделано в предыдущих частях. Также геймплей стал более совершенным за счет современной графики.

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Фото и видео: YouTube / PlayStation

