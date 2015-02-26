Searchlight Pictures показала трейлер хоррора "Меню" с Волан-де-Мортом" в главной роли

Фильм выйдет в широкий прокат США 18 ноября.

Американская компания Searchlight Pictures показала трейлер хоррора "Меню" с "Волан-де-Мортом"(актером Рэйфом Файнсом) в главной роли. Ролик размещен в официальном YouTube-канале компании. В фильме также задействован актерский состав, включающий Аню Тейлор-Джой. В центре сюжета будет лежать история о молодой паре, которая приезжает на отдаленный остров. Они хотят посетить ресторан, поражающий посетителей своими блюдами в меню. Известно, что заведением управляет эксцентричный шеф-повар, а само меню поразит своими "ужасающими сюрпризами".

Напомним, что официальный релиз проекта намечен на осень 2022 года. В СШа она будет презентована 18 ноября. Информации о том, будет ли хоррор показываться в РФ - нет. Картина должна выйти в широкий прокат в кинотеатрах по всему миру. В качестве режиссера проекта выступил Марк Майлод. Продюсером картины назначен Адам МакКей.

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Фото и видео: YouTube / ONE Media

