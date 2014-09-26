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У Большеохтинского моста в Неве утонул петербуржец
Сегодня, 22:39
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У Большеохтинского моста в Неве утонул петербуржец

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По словам очевидцев, горожанин пошел купаться, сняв одежду на берегу.

В Неве у Большеохтинского моста утонул мужчина. Об этом 26 июля рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу. 

По словам очевидцев, горожанин пошел купаться, сняв одежду на берегу. Тело погибшего извлекли из воды спасатели Поисково-спасательгой службы Петербурга.

В МЧС России напомнили, что нельзя купаться в необорудованном месте, заплывать за буйки, заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, упускать из виду ребенка, нырять в незнакомых местах и прыгать в воду с лодок. 

Ранее петербуржец утонул в Московском парке Победы. Он прыгнул в воду и не вернулся. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: большеохтинский мост, утонул мужчина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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