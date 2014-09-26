У Большеохтинского моста в Неве утонул петербуржец

По словам очевидцев, горожанин пошел купаться, сняв одежду на берегу.

В Неве у Большеохтинского моста утонул мужчина. Об этом 26 июля рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По словам очевидцев, горожанин пошел купаться, сняв одежду на берегу. Тело погибшего извлекли из воды спасатели Поисково-спасательгой службы Петербурга.

В МЧС России напомнили, что нельзя купаться в необорудованном месте, заплывать за буйки, заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, упускать из виду ребенка, нырять в незнакомых местах и прыгать в воду с лодок.

Ранее петербуржец утонул в Московском парке Победы. Он прыгнул в воду и не вернулся.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)