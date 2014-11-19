В районе поселка Барышево в Вуоксе утонул мужчина

На место выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска.

На реке Вуоксе прошли поиски. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

В ведомство 31 июля поступила информация о том, что в водоеме в районе поселка Барышево в Выборгском районе утонул мужчина. На место выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска.

Утонувшего нашли спасатели, доставили на берег и передали полицейским. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина прыгнул в Неву с Литейного моста в Петербурге. Благодаря своевременному реагированию и удаче пострадавшему удалось избежать серьезных последствий.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти