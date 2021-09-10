Мужчина прыгнул в Неву с Литейного моста

Благодаря своевременному реагированию и удаче пострадавшему удалось избежать серьезных последствий, петербуржец благополучно выплыл.

В Петербурге мужчина прыгнул в реку Неву с Литейного моста, решив охладиться. Как отметили в ГУ МЧС России по городу, прыжок мог закончиться трагически, пишет 31 июля "Петербургский дневник".

Благодаря своевременному реагированию и удаче пострадавшему удалось избежать серьезных последствий, петербуржец благополучно выплыл. Спасатели напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. В частности, запрещено нырять в незнакомых местах, категорически недопустимо входить в воду в состоянии опьянения.

Также необходимо соблюдать границы, обозначенные буйками, запрещено прыгать в воду с любых плавсредств, мостов и набережных.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ольгинском пруду спасли тонувшую девочку, а в Колонистском пруду помогли мужчине.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу