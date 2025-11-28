На Литейном мосту стартовала замена тротуаров

Сейчас рабочие снимают старое покрытие.

На Литейном мосту в Петербурге началась замена тротуаров. Сейчас рабочие снимают старое покрытие. Всего обновят более 2 тыс. квадратных метров асфальта, передает 31 августа телеканал "Санкт-Петербург".

Ремонтные работы необходимы для устранения дефектов, которые появились за время эксплуатации. Завершить их планируется уже в следующем году.

На переправе ограничено движение транспорта по одной полосе в сторону улицы Академика Лебедева, для пешеходов закрыт тротуар. В "Мостотресте" порекомендовали заранее продумывать маршруты с учетом сужения проезжей части.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге завершили ремонт Петергофского и Волхонского шоссе. Общая протяженность обновленных участков составила 14 километров.

Фото: пресс-служба правительства Петербурга