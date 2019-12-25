В Петербурге завершили ремонт Петергофского и Волхонского шоссе

Общая протяженность обновленных участков составила 14 километров.

В Красносельском районе Петербурга завершили ремонт Петергофского и Волхонского шоссе. Работы проводились по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Общая протяженность обновленных участков составила 14 километров, площадь нового покрытия – 200 тыс. квадратных метров, сообщили в Смольном 25 августа.

На Петергофском шоссе отремонтировали около 7 километров асфальта, здесь уложено порядка 96 тыс. квадратных метров покрытия. Магистраль связывает город с южными пригородами и ведет к нескольким рекреационным зонам.

На Волхонском шоссе обновлены два участка протяженностью 7 километров – от Малой Койровки до Кольцевой автодороги и от железнодорожного переезда до Светлой улицы. Объект связывает Северную столицу и Ленинградскую область.

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборгском районе продолжается ремонт Большого Сампсониевского проспекта.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)