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В Петербурге завершили ремонт Петергофского и Волхонского шоссе
Сегодня, 11:09
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В Петербурге завершили ремонт Петергофского и Волхонского шоссе

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Общая протяженность обновленных участков составила 14 километров.

В Красносельском районе Петербурга завершили ремонт Петергофского и Волхонского шоссе. Работы проводились по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Общая протяженность обновленных участков составила 14 километров, площадь нового покрытия – 200 тыс. квадратных метров, сообщили в Смольном 25 августа. 

На Петергофском шоссе отремонтировали около 7 километров асфальта, здесь уложено порядка 96 тыс. квадратных метров покрытия. Магистраль связывает город с южными пригородами и ведет к нескольким рекреационным зонам. 

На Волхонском шоссе обновлены два участка протяженностью 7 километров – от Малой Койровки до Кольцевой автодороги и от железнодорожного переезда до Светлой улицы. Объект связывает Северную столицу и Ленинградскую область. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборгском районе продолжается ремонт Большого Сампсониевского проспекта. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: асфальт, красносельский район
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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