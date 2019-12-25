Петербурженка ударила сотрудника ГАИ, защищая нетрезвого сожителя

Мужчина вел автомобиль в состоянии опьянения.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ей вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ, рассказали 15 сентября в надзорном ведомстве.

Возле дома 28 по улице Партизана Германа в августе сотрудники региональной Госавтоинспекции остановили автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения. В процессе оформления документов из машины вышла нетрезвая фигурантка, ударившая полицейского по голове. По словам женщины, она защищала своего сожителя.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: болельщик ударил полицейского в лицо и попал в СИЗО после матча.

Фото: Piter.TV