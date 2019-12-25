Болельщик ударил полицейского в лицо и попал в СИЗО после матча

Петроградский суд арестовал фаната за нападение у Газпром Арены.

Петроградский районный суд Санкт‑Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для болельщика, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции. Инцидент произошёл 5 сентября после футбольного матча между "Зенитом" и ЦСКА на "Газпром Арене".

По версии следствия, мужчина оказал активное сопротивление при задержании. Он нанёс полицейскому два удара обеими руками в область лица, а также хватал правоохранителя за шею и выражался нецензурной бранью. Медики зафиксировали у потерпевшего ушибы лба и подбородка.

На судебном заседании задержанный полностью признал свою вину, но ходатайствовал о назначении более мягкой меры, не связанной с изоляцией от общества. В качестве объяснения он указал, что в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд, однако, удовлетворил ходатайство следствия и отправил его в СИЗО.

Всего после окончания матча правоохранители задержали 47 болельщиков. Сама игра также сопровождалась конфликтами – главный тренер "Зенита" Сергей Семак вступил в перепалку с защитником ЦСКА Жоао Виктором, в которую вмешались игроки обеих команд, и получил жёлтую карточку. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1, при этом с 22‑й минуты гости играли в большинстве из‑за удаления футболиста "Зенита". Расследование по факту нападения на полицейского продолжается.

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Фото: Piter.TV