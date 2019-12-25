Расчлененные тела бабушки и внучки нашли в "Газели" в Нижнем Новгороде

Трупы женщин были упакованы в пакеты.

В Нижнем Новгороде полиция обнаружила в грузовом автомобиле расчлененные тела двух женщин. Предварительно установлено, что они могут принадлежать бабушке и внучке, сообщил Telegram-канал Mash.

Машину с нижегородскими номерами остановили на посту ДПС для проверки документов. В какой-то момент пассажир выбежал из "Газели" и сбежал. Водитель рассказал, что его наняли для перевозки неизвестного груза.

При осмотре кузова правоохранители обнаружили фрагменты тел, которые были упакованы в пакеты. На месте происшествия работают следователи. Личности погибших, одной из которых было 18 лет, устанавливаются.

Как сообщил Telegram-канал Baza, еще одного человек нашли убитым по делу о расчлененных телах, обнаруженных в грузовике в Нижнем Новгороде. Погибший — родственник двух женщин, чьи останки были в "Газели".

Ранее мы сообщали, что в Волжском труп молодой девушки нашли в холодильнике в квартире.

Фото: Piter.TV