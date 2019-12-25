Трех мужчин будут судить за незаконный оборот черной икры в Петербурге

Фигуранты добывали рыбу осетровых пород, а затем разделывали и фасовали ее.

Природоохранная прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих мужчин, которым меняют ч. 3 ст. 258.1 УК РФ.

Как сообщили 5 октября в надзорном ведомстве, фигуранты незаконно добывали рыбу осетровых пород, а затем разделывали и фасовали ее. Для дальнейшей реализации они перевезли из Хабаровского края в Северную столицу черную икру общей массой свыше 90 килограммов.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге оглашен приговор за покупку и хранение черный икры.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга