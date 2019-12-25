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Трех мужчин будут судить за незаконный оборот черной икры в Петербурге
Сегодня, 10:49
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Трех мужчин будут судить за незаконный оборот черной икры в Петербурге

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Фигуранты добывали рыбу осетровых пород, а затем разделывали и фасовали ее.

Природоохранная прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих мужчин, которым меняют ч. 3 ст. 258.1 УК РФ. 

Как сообщили 5 октября в надзорном ведомстве, фигуранты незаконно добывали рыбу осетровых пород, а затем разделывали и фасовали ее. Для дальнейшей реализации они перевезли из Хабаровского края в Северную столицу черную икру общей массой свыше 90 килограммов. 

Уголовное дело направлено прокуратурой в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге оглашен приговор за покупку и хранение черный икры. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: суд, черная икра
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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