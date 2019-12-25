Трех мужчин будут судить за незаконный оборот черной икры в Петербурге

Природоохранная прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих мужчин, которым меняют ч. 3 ст. 258.1 УК РФ.
Как сообщили 5 октября в надзорном ведомстве, фигуранты незаконно добывали рыбу осетровых пород, а затем разделывали и фасовали ее. Для дальнейшей реализации они перевезли из Хабаровского края в Северную столицу черную икру общей массой свыше 90 килограммов.
Уголовное дело направлено прокуратурой в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге оглашен приговор за покупку и хранение черный икры.
Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
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