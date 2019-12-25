В Петербурге юношу заключили под стражу по делу об убийстве приемной матери и малолетнего брата

Ему предъявлено обвинение, которое он признал в полном объеме.

Василеостровский районный Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 декабря 2026 года для 21-летнего молодого человека. Его обвиняют в убийстве приемной матери и малолетнего брата. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Согласно материалам дела, трагедия произошла в ночь на 3 октября. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый на почве внезапной неприязни и зависти к отношениям младшего брата с матерью нанес женщине не менее 60 ножевых ранений, а ребенку – не менее 30. От полученных травм оба скончались на месте происшествия. Сообщается, что поводом для агрессии послужила "малозначительная" причина.

В тот же день, 3 октября, подозреваемого задержали. Ему предъявлено обвинение, которое он признал в полном объеме. На заседании суда юноша не возражал против заключения под стражу.

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Фото: Piter.TV