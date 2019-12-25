Новый корпус больницы №15 на 569 мест построили на Авангардной улице

Здание занимает более 48 тыс. кв. м.

В Красносельском районе на Авангардной улице достроили новый корпус Городской больницы №15. Он будет принимать одновременно более 1000 пациентов, стационар рассчитан на 569 коек, сообщил портал "Строительный Петербург".

Строительство вел подрядчик "Балтинвестстрой". Общая площадь здания составляет более 48 тыс. кв. м. В нем откроют региональный сосудистый центр, отделения хирургии, терапии, кардиологии и кардиохирургии, гинекологии, неврологии, онкогематологии, челюстно-лицевой хирургии и травматологии.

Корпус оборудовали по самым высоким стандартам, в нем предусмотрены кабинеты маммографии компьютерной томографии, МРТ и рентгенодиагностики. Также оборудовали места для сопровождающих тяжелобольных пациентов.

Новый корпус больницы на Авангардной улице нужен не только Красносельскому району, но и всему Петербургу: здесь благодаря современным технологиям пациенты смогут получить высококвалифицированную медицинскую помощь и качественный уход. Валерий Усков, заместитель председателя Комитета по строительству

Масштабный проект реализовали в рамках Адресной инвестиционной программы.

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Фото: прес-служба Смольного