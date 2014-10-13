Петербургские дворники получили гусеничные машины для узких тротуаров

В центре Петербурга начнут работать новые электрические снегоуборщики с управлением через джойстик.

В Санкт-Петербурге коммунальные службы получили новые гусеничные снегоуборочные машины, предназначенные для эксплуатации на Петроградской стороне и в центральных районах. Информацию о поставке техники предоставил заместитель председателя комитета по благоустройству Егор Пащенко.

По данным ведомства, гусеничная модель рассчитана на использование на узких пешеходных зонах, где традиционная техника не может пройти. Снегоуборщики работают от электричества и заряжаются от стандартной розетки в течение 3–4 часов. Управление осуществляется при помощи джойстика.

В комплекте к машинам предусмотрены сменные насадки, включая щётки и ковши, которые позволяют выполнять разные виды зимних работ. Дополнительно для нужд коммунальных служб были закуплены мультимобили.

Фото: Вконтакте / Евгений Разумишкин