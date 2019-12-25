Все коммунальные рабочие заранее получили план по уборке.

В Подмосковье на уборку снега вышли 12 тысяч дворников. Об этом заявил вице-губернатор региона Владислав Мурашов. Его слова приводит телеканал "360".

Мурашов отметил, что на сегодняшний день к уборке привлечены шесть тысяч единиц техники. По его словам, снег выпал легкий, и поэтому ручные роторы для его уборки крайне эффективны. Вице-губернатор Подмосковья добавил, что все коммунальные рабочие заранее получили план по уборке.

В первую очередь дворники займутся расчисткой входных групп подъездов. За качеством работ будут следить через видеокамеры. Мурашов добавил, что по необходимости к уборке власти готовы привлечь дополнительную технику, которую выделяют предприниматели и аграрии.

Ранее в Подмосковье рассказали о том, как преобразится Опалиховский лесопарк.

Фото: Piter.tv