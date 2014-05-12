В Петербурге оштрафовали руководителей за плохую уборку снега

Петриченко отчитался о наказании нерадивых дворников.

Руководство дорожных предприятий Петербурга привлекли к ответственности за некачественную зимнюю уборку. О мерах воздействия на нерадивых чиновников и сотрудников сообщил председатель Комитета по благоустройству Сергей Петриченко в ходе пресс-конференции 12 февраля.

Наказание понесли трое должностных лиц. Среди них двое начальников колонн и исполняющий обязанности директора одного из подведомственных учреждений. Поводом для штрафных санкций послужила неубранная в январе улица Гороховая — руководство ответственной организации наказали на 200 тысяч рублей. Случаи некачественной расчистки выявляют регулярно. Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку после обнаружения снежного завала на пандусе Ладожского вокзала 19 января. Гора образовалась в результате складирования осадков после механизированной уборки. В Выборгском районе 7 февраля чиновникам объявили предостережения из-за наледи на тротуарах, выявленной в ходе рейда. При сохранении скользкого покрытия местной администрации грозит штраф.

Вице-губернатор Евгений Разумишкин привел статистику: за новогодние каникулы в городе зафиксировали более 700 нарушений правил уборки в зимний период. Самих дворников наказывают внутри предприятий. Петриченко уточнил, что к работникам применяют замечания и выговоры с внесением записи в трудовую книжку.

В период снегопадов на линии задействуют 1100 единиц техники и свыше 1200 работников ручного труда. Общий зимний парк насчитывает 1684 машины. Однако штатная укомплектованность остается неравномерной. Водителями дорожные предприятия обеспечены на 93 процента, механизаторами — на 84, работниками ручного труда — лишь на 76.