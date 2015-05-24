Завхоз петербургской школы получил 4 года строгого режима за взятку

Невский районный суд признал Руслана Патранина виновным в получении денег за бездействие при приемке товара, не соответствующего контракту. Мужчина взят под стражу прямо в зале заседания.

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении заведующего хозяйством городской школы номер 627 Руслана Патранина. Мужчина признан виновным в получении взятки. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, осужденный взят под стражу непосредственно в зале заседания. В ходе судебного разбирательства установлено, что не позднее 29 октября 2024 года между учебным заведением и частным предпринимателем был заключен контракт на поставку картриджей, тонер-картриджей и комплекта оригинальных чернил. Общая стоимость товара составила 597 544 рубля. Патранин знал о том, что цена завышена. Тем не менее он договорился с представителем поставщика о получении 200 тысяч рублей за собственное бездействие — он не должен был принимать меры по устранению нарушений и спокойно принять товар, не соответствующий условиям контракта.

Подсудимый признал свою вину лишь частично. Он утверждал, что выступал не как получатель взятки, а всего лишь как посредник. Однако суд счел эти доводы неубедительными.

Помимо основного срока лишения свободы, Патранину назначен штраф в размере 95 тысяч рублей. Также ему запрещено в течение 5 лет заниматься деятельностью, связанной с исполнением государственных контрактов. Кроме того, суд конфисковал 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее на Piter.TV: петербургская прокуратура потребовала выдать медицинское изделие женщине с сахарным диабетом. Она была переведена на помповую инсулинотерапию с системой круглосуточного мониторинга гликемии.

Фото: Piter.TV