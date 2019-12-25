В Петербурге будут судить обвиняемого в сбыте наркотиков

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег, приобретенных в результате совершения преступления). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 18 мая.

Фигурант разместил на территории района "тайники" с наркотиками, его деятельность пресекли полицейские, утверждает следствие. Все "закладки" с запрещенными веществами были оперативно обнаружены и изъяты. За незаконный оборот наркотических средств обвиняемый получил криптовалюту, после чего конвертировал ее на 340 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

