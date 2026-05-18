В Красноярском крае выпал снег

Такой погоде жители региона не удивлены.

За две недели до начала лета на Красноярский край обрушились снегопады. Кадрами непогоды в городе Анчинске поделились жители. Об этом пишет 360.ru.

Очевидцы рассказали, что снегопад шел весь вчерашний день, ветер стих только ближе к полуночи. По словам жителей, такая погода наблюдается в регионе всю весну: дует ледяной ветер, а в домах не отключают отопление. За последние три месяца фиксировались только три-четыре теплых дня.

Снег в мае для Сибири – не редкость, особенно в первой половине месяца и в северных или горных районах. Речь идет про Алтай, Саяны, Хакасию и Красноярский край. Осадки связаны с вторжением холодных арктических воздушных масс и мощными циклонами. Случается, что на фоне уже распустившейся зелени и цветущих деревьев внезапно начинается снегопад — в отдельных случаях высота снежного покрова достигает 10 см.

