В Петербурге 10 февраля зафиксировали самую высокую температуру за месяц

В Петербурге 10 февраля температура воздуха составила -5 градусов. Это самое высокое потепление с начала третьей декады января, сообщил синоптик Александр Колесов.
Температура понизится с 11 февраля в связи с поворотом ветра к южному направлению: к нашему региону поднимется холодная воздушная масса.
Но у нас свои облака и свой снег, который идет постоянно. Так что контрасты температуры по области будут в эти дни значительные.
Александр Колесов, синоптик
Температура понизится постепенно: в ночные часы ожидается -10…-12 градусов, потом -12…-14 градусов, к 13 февраля будет -14…-16 градусов.
Ранее мы рассказывали о том, что за сутки в Петербурге выпало 4,5 сантиметра снега.
