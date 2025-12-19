В Петербурге 10 февраля зафиксировали самую высокую температуру за месяц

Температура понизится с 11 февраля в связи с поворотом ветра к южному направлению.

В Петербурге 10 февраля температура воздуха составила -5 градусов. Это самое высокое потепление с начала третьей декады января, сообщил синоптик Александр Колесов.

Температура понизится с 11 февраля в связи с поворотом ветра к южному направлению: к нашему региону поднимется холодная воздушная масса.

Но у нас свои облака и свой снег, который идет постоянно. Так что контрасты температуры по области будут в эти дни значительные. Александр Колесов, синоптик

Температура понизится постепенно: в ночные часы ожидается -10…-12 градусов, потом -12…-14 градусов, к 13 февраля будет -14…-16 градусов.

