С 12 февраля в Петербург вновь придет похолодание

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. В регионе пока продолжается небольшое потепление.

Наш регион находится в северной части антициклона, который расположен над Прибалтикой и Белоруссией. Поэтому с западными ветрами к нам поступает более теплый воздух. Но это потепление непродолжительное, всего на пару дней. Александр Колесов, синоптик

Так, 10 и 11 февраля будет в районе -5…-10 градусов, с 12 февраля похолодает до -10…-15 градусов. С потеплением пришел снегопад.

Циклоны приходят к региону, поэтому то, что снега еще будет много на этих контрастах температуры, стоит ждать. Но их влияние начнется ближе к концу рабочей недели. Александр Колесов, синоптик

