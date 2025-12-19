С 12 февраля в Петербург вновь придет похолодание

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. В регионе пока продолжается небольшое потепление.
Наш регион находится в северной части антициклона, который расположен над Прибалтикой и Белоруссией. Поэтому с западными ветрами к нам поступает более теплый воздух. Но это потепление непродолжительное, всего на пару дней.
Александр Колесов, синоптик
Так, 10 и 11 февраля будет в районе -5…-10 градусов, с 12 февраля похолодает до -10…-15 градусов. С потеплением пришел снегопад.
Циклоны приходят к региону, поэтому то, что снега еще будет много на этих контрастах температуры, стоит ждать. Но их влияние начнется ближе к концу рабочей недели.
Александр Колесов, синоптик
Ранее на Piter.TV: накануне на борьбу со снегом вышли более 100 уборочных машин и 150 дворников.
Фото: Piter.TV
