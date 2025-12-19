  1. Главная
С 12 февраля в Петербург вновь придет похолодание
Сегодня, 12:27
Так, 10 и 11 февраля будет в районе -5…-10 градусов, с 12 февраля похолодает до -10…-15 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. В регионе пока продолжается небольшое потепление. 

Наш регион находится в северной части антициклона, который расположен над Прибалтикой и Белоруссией. Поэтому с западными ветрами к нам поступает более теплый воздух. Но это потепление непродолжительное, всего на пару дней. 

Александр Колесов, синоптик 

Так, 10 и 11 февраля будет в районе -5…-10 градусов, с 12 февраля похолодает до -10…-15 градусов. С потеплением пришел снегопад. 

Циклоны приходят к региону, поэтому то, что снега еще будет много на этих контрастах температуры, стоит ждать. Но их влияние начнется ближе к концу рабочей недели. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее на Piter.TV: накануне на борьбу со снегом вышли более 100 уборочных машин и 150 дворников. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, похолодание
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

